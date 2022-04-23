Зеленський вважає реальним напад Росії на Молдову

За даними, що є в наявності в України, можливий напад російської армії на Молдову з оточенням і блокадою міст.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив на пресконференції у Києві президент Володимир Зеленський.

"Щодо Придністров’я і щодо Молдови – чи може статися те саме що і в Маріуполі? Так, може статися. Складна ситуація, накопичення техніки, тисячі танків", - сказав він.

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Президент не навів даних, що пояснюють це твердження, але відомо, що армія РФ зараз здійснює наступальні дії на півдні України.

Він впевнений, що зупинити наступ може тільки збройний опір: "Я не вірю що ці люди будуть зупинятися (самі)". Президент додав, що метою РФ є "сухопутний коридор". Раніше Молдова викликала посла Росії через заяви про "коридор до Придністров’я"

Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

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