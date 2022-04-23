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Зеленський вважає реальним напад Росії на Молдову

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 21:39
Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня, фото ОП

За даними, що є в наявності в України, можливий напад російської армії на Молдову з оточенням і блокадою міст.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив на пресконференції у Києві президент Володимир Зеленський.

"Щодо Придністров’я і щодо Молдови – чи може статися те саме що і в Маріуполі? Так, може статися. Складна ситуація, накопичення техніки, тисячі танків",  - сказав він.

Президент не навів даних, що пояснюють це твердження, але відомо, що армія РФ зараз здійснює наступальні дії на півдні України.

Він впевнений, що зупинити наступ може тільки збройний опір: "Я не вірю що ці люди будуть зупинятися (самі)". Президент додав, що метою РФ є "сухопутний коридор". Раніше Молдова викликала посла Росії через заяви про "коридор до Придністров’я"

Як відомо, у Придністров’ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи РФ, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.

Читайте також статтю "Молдовська загроза" та дивіться відео про те, чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я.

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Теми: МолдоваЗеленськийРосія
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