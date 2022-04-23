Зеленский считает реальным нападение России на Молдову

По имеющимся у Украины данным, возможно нападение российской армии на Молдову с окружением и блокадой городов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский.

"По Приднестровью и по Молдове - может произойти то же, что и в Мариуполе? Да, может произойти. Сложная ситуация, накопление техники, тысячи танков", - сказал он.

Президент не привел данных, объясняющих это утверждение, но известно, что армия РФ сейчас совершает наступательные действия на юге Украины.

Он уверен, что остановить наступление может только вооруженное сопротивление: "Я не верю, что эти люди будут останавливаться (сами)". Президент добавил, что целью РФ является "сухопутный коридор". Ранее Молдова вызвала посла России из-за заявлений о "коридоре в Приднестровье".

Как известно, в Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения РФ, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.

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