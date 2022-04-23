Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский считает реальным нападение России на Молдову

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 21:39
Зеленский считает реальным нападение России на Молдову
Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля, фото ОП

По имеющимся у Украины данным, возможно нападение российской армии на Молдову с окружением и блокадой городов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский.

"По Приднестровью и по Молдове - может произойти то же, что и в Мариуполе? Да, может произойти. Сложная ситуация, накопление техники, тысячи танков", - сказал он.

Реклама:

Президент не привел данных, объясняющих это утверждение, но известно, что армия РФ сейчас совершает наступательные действия на юге Украины.

Он уверен, что остановить наступление может только вооруженное сопротивление: "Я не верю, что эти люди будут останавливаться (сами)". Президент добавил, что целью РФ является "сухопутный коридор". Ранее Молдова вызвала посла России из-за заявлений о "коридоре в Приднестровье".

Как известно, в Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения РФ, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также статью "Молдовская угроза" и смотрите видео о возможности нападении РФ на Украину с территории Приднестровья.

Темы: МолдоваЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: