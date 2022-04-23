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Президент: Слово "влада" вже не викликає рвотного рефлексу у українців

Субота, 23 квітня 2022, 21:42

Президент Володимир Зеленський вважає, що слово "влада" в Україні більше не викликає "рвотного рефлексу" і що йому не соромно бути керівником держави.

Джерело: пресконференція глави держави.

Пряма мова: "Ми настільки об'єднані. І головне, щоб все це залишилося у нас. Залишилося до кінця війни і залишилося після війни. Ми так об'єдналися! Слово "влада" не викликає у суспільства рвотного рефлексу. І я пишаюся цим, дійсно. Мені не соромно бути керівником держави. І я вважаю, що це велика перемога і велика наша зброя - об'єднання сил (...)".

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Теми: Зеленський
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