Президент: Слово "власть" уже не вызывает рвотный рефлекс у украинцев
Суббота, 23 апреля 2022, 21:42
Президент Владимир Зеленский считает, что слово "власть" в Украине больше не вызывает "рвотный рефлекс" и что ему не стыдно быть руководителем государства.
Источник: пресс-конференция главы государства.
Прямая речь: "Мы настолько объединены. И главное, чтобы все это осталось у нас. Осталось до конца войны и осталось после войны. Мы так объединились! Слово "власть" не вызывает у общества рвотного рефлекса. И я горжусь этим, правда. Мне не стыдно быть руководителем государства. И я считаю, что это большая победа и большое наше оружие - объединение сил (...)".
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