Президент: Слово "власть" уже не вызывает рвотный рефлекс у украинцев

Президент Владимир Зеленский считает, что слово "власть" в Украине больше не вызывает "рвотный рефлекс" и что ему не стыдно быть руководителем государства.

Источник: пресс-конференция главы государства.

Прямая речь: "Мы настолько объединены. И главное, чтобы все это осталось у нас. Осталось до конца войны и осталось после войны. Мы так объединились! Слово "власть" не вызывает у общества рвотного рефлекса. И я горжусь этим, правда. Мне не стыдно быть руководителем государства. И я считаю, что это большая победа и большое наше оружие - объединение сил (...)".

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