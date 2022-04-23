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В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 23:02

Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.

Про це повідомляють американські ЗМІ, що безуспішно звернулися за коментарями до Пентагону та Держдепу.

Як відомо, на пресконференції у суботу президент Зеленський заявив у відповіді на одне з питань, що до України прямують держсекретар США та міністр оборони. "Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо", - сказав він, розповівши про цей візит.

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Утім, припущення президента виявилося хибним. В США вважають інформацію секретною.

"Білий дім відмовився коментувати, Держдеп також", - повідомляє агенція AP. "Пентагон відмовився підтверджувати візит, Білий дім заявив, що не коментуватиме", - пише Washington Post. Так само без коментарів лишилися інші медіа, що намагалися перевірити цю інформацію. Невідомо також, у якому місті можуть відбутися переговори.

Між тим, відомо, що Ллойд Остін на початку наступного тижня справді має перебувати в Європі. У вівторок вранці а авіабазі Рамштайн в Німеччині починається конференція міністрів оборони близько 40 держав щодо постачання зброї для України.

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Як відомо, усі попередні візити іноземних високопосадовців до України лишалися в секреті аж до їхнього приїзду. Про зустріч з прем’єром Британії Джонсоном стало відомо навіть після її завершення. Утім, тоді також відбулося порушення протоколів безпеки. Дивіться відео про те, як Зеленський та Джонсон пішли гуляти Києвом.

Про очікування щодо допомоги США читайте в інтерв’ю Вікторії Нуланд "У разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці" 

Теми: СШАЗеленський
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