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В США не коментують візит в Україну глав Міноборони та МЗС, який "злив" Зеленський

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 23:02

Офіційні представники США відмовляються від будь-яких коментарів щодо заяви Зеленського, яка розкрила секретність візиту в Україну посадовців американського уряду.

Про це повідомляють американські ЗМІ, що безуспішно звернулися за коментарями до Пентагону та Держдепу.

Як відомо, на пресконференції у суботу президент Зеленський заявив у відповіді на одне з питань, що до України прямують держсекретар США та міністр оборони. "Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо", - сказав він, розповівши про цей візит.

Утім, припущення президента виявилося хибним. В США вважають інформацію секретною.

"Білий дім відмовився коментувати, Держдеп також", - повідомляє агенція AP. "Пентагон відмовився підтверджувати візит, Білий дім заявив, що не коментуватиме", - пише Washington Post. Так само без коментарів лишилися інші медіа, що намагалися перевірити цю інформацію. Невідомо також, у якому місті можуть відбутися переговори.

Між тим, відомо, що Ллойд Остін на початку наступного тижня справді має перебувати в Європі. У вівторок вранці а авіабазі Рамштайн в Німеччині починається конференція міністрів оборони близько 40 держав щодо постачання зброї для України.

Як відомо, усі попередні візити іноземних високопосадовців до України лишалися в секреті аж до їхнього приїзду. Про зустріч з прем’єром Британії Джонсоном стало відомо навіть після її завершення. Утім, тоді також відбулося порушення протоколів безпеки. Дивіться відео про те, як Зеленський та Джонсон пішли гуляти Києвом.

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Про очікування щодо допомоги США читайте в інтерв’ю Вікторії Нуланд "У разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці" 

Теми: СШАЗеленський
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