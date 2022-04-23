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В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 23:02

Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства.

Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.

Как известно, на пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил в ответе на один из вопросов, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав о визите.

Впрочем, предположение президента оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной.

"Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.

Между тем известно, что глава Пентагона Ллойд Остин в начале следующей недели действительно должен находиться в Европе. Во вторник утром на авиабазе Рамштайн в Германии начинается конференция министров обороны около 40 государств по поставке оружия для Украины.

Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности. Смотрите видео о том, как Зеленский и Джонсон пошли гулять по Киеву.

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Об ожиданиях по поводу помощи США читайте в интервью Виктории Нуланд "В случае ядерного удара Украина не останется сама"

Темы: СШАЗеленский
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