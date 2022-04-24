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Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі – мер Федоров

Мазуренко Альона Неділя, 24 квітня 2022, 00:17
ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії. 

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів.

Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої.

Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії".

Деталі: За словами Федорова, у місті викрадають людей та намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.

Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів. 

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Федоров додав, що росіяни почали конфліктувати між собою, бо не розуміють, хто з них зрадник, котрий допомагає нищити загарбників.

Передісторія: 

  • 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків. 

Теми: МелітопольокупаціявійнаБолгарія
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