Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі – мер Федоров

ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів.

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Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої.

Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії".

Деталі: За словами Федорова, у місті викрадають людей та намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.

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Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів.

Федоров додав, що росіяни почали конфліктувати між собою, бо не розуміють, хто з них зрадник, котрий допомагає нищити загарбників.

Передісторія: