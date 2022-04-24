Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі – мер Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів.
Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої.
Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії".
Деталі: За словами Федорова, у місті викрадають людей та намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.
Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів.
Федоров додав, що росіяни почали конфліктувати між собою, бо не розуміють, хто з них зрадник, котрий допомагає нищити загарбників.
Передісторія:
- 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків.