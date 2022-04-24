Россияне похитили консула Болгарии в оккупированном Мелитополе – мэр Федоров

ЗНАК НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРСОВЕТА МЕЛИТОПОЛЯ

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили почетного консула Болгарии.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов.

Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения...

Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии".

Детали: По словам Федорова, в городе похищают людей и пытаются мобилизовать в армию оккупантов оказавшихся в оккупации украинцев.

В то же время, по информации разведки, местные партизаны уничтожили около сотни оккупантов.

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Федоров добавил, что россияне начали конфликтовать между собой, потому что не понимают, кто из них предатель, помогающий уничтожать захватчиков.

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