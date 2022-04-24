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РФ відстріляла по Україні більшість своїх ракет, але їх ще дуже багато – Зеленський

Альона Мазуренко Неділя, 24 квітня 2022, 00:39
РФ відстріляла по Україні більшість своїх ракет, але їх ще дуже багато – Зеленський
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія уже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу, але ракет у РФ ще дуже багато.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, в них іще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей.

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Але те, що вони вже наробили, це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією.

Будемо наполягати на цьому й надалі на переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому що це – правда.

Російська держава стала терористом, і їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо. А отже, має бути максимальна відповідальність".

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Теми: ЗеленськийРосіязброявійна
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