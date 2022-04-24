РФ відстріляла по Україні більшість своїх ракет, але їх ще дуже багато – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія уже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу, але ракет у РФ ще дуже багато.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, в них іще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей.

Але те, що вони вже наробили, це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією.

Будемо наполягати на цьому й надалі на переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому що це – правда.

Російська держава стала терористом, і їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо. А отже, має бути максимальна відповідальність".