РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но ракет в РФ еще очень много.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей.
Но то, что они уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией.
Будем настаивать на этом и дальше на переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет. Потому что это – правда.
Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность".