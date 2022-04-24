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РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский

Алена МазуренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 00:39
РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но ракет в РФ еще очень много.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты. Конечно, они еще могут продолжать ракетный террор против наших людей.

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Но то, что они уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы в конце признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией.

Будем настаивать на этом и дальше на переговорах с нашими партнерами. Альтернативы такому признанию просто нет. Потому что это – правда.

Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность".

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Темы: ЗеленскийРосcияоружиевойна
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