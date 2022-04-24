ЗМІ: ЄС поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ

ЄС планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб обмежити її торговельні зв’язки з Росією.

Джерело: джерело Bloomberg

Деталі: Bloomberg пише, що нині ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією. Вона є найбільшим у світі покупцем російської зброї, яка, за її словами, "використовується для стримування агресії з боку сусідів Пакистану та Китаю".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня.

На додаток до торгівлі ЄС проводитиме технологічну раду з Індією. Вона може включати обговорення загальних правил захисту даних, соціальних мереж та ширших зусиль із цифровізації.

ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії, на нього припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.