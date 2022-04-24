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СМИ: ЕС возобновит переговоры о торговле с Индией, чтобы отрезать ее от РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 01:27

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ограничить ее торговые связи с Россией.

Источник: источник Bloomberg

Детали: Bloomberg пишет, что сейчас ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией. Она является крупнейшим в мире покупателем российского оружия, которое, по его словам, "используется для сдерживания агрессии со стороны соседей Пакистана и Китая".

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.

В дополнение к торговле ЕС будет проводить технологический совет с Индией. Он может включать обсуждение общих правил защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации.

ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, на него приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

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Темы: ЕСРосcияторговляИндия
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