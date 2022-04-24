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В Донецьку і Луганську захопили працівників СММ ОБСЄ

Неділя, 24 квітня 2022, 02:21

Росіяни полонили низку членів СММ ОБСЄ в Донецьку та Луганську, Організація домагається їхнього звільнення.

Джерело: ОБСЄ у відповідь на запит Reuters, заступник посла Британії в ОБСЄ, що базується у Відні, Дейдра Браун

Деталі: Як повідомляється, Організація висловлює глибоку стурбованість і наразі "використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників".

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Дослівно Дейдра Браун: "Ми отримали тривожні повідомлення про те, що російські маріонетки на Донбасі загрожують персоналу, обладнанню та приміщенням Місії і що російські сили полонили співробітників СММ".

Нагадаємо:  ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 членів Місії.

З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів Місії та майна на всій території України, зокрема на окупованих  територіях.

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