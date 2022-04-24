В Донецке и Луганске захватили работников СММ ОБСЕ

Россияне пленили ряд членов СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске, Организация добивается их освобождения.

Источник: ОБСЕ в ответ на запрос Reuters, заместитель посла Великобритании в ОБСЕ, базирующийся в Вене, Дейдра Браун

Детали: Как сообщается, Организация выражает глубокую обеспокоенность и "использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников".

Дословно Дейдра Браун: "Мы получили тревожные сообщения о том, что российские марионетки на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещению Миссии и что российские силы пленили сотрудников СММ".

Напомним: ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов Миссии.

С 1 апреля СММ перешла к административной роли для обеспечения безопасности членов Миссии и имущества на всей территории Украины, в частности, на оккупированных территориях.