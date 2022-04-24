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Тайсон Ф'юрі захистив свій пояс WBC

Анастасія КалатурНеділя, 24 квітня 2022, 03:25

Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Вайта в поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі.

Джерело: Sport.ua, "Укрінформ"

Деталі: Ф’юрі мав невелику перевагу в першій половині бою, а в шостому раунді відправив суперника у нокаут і отримав чисту перемогу.

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Таким чином Ф'юрі захистив свій пояс WBC.

"Укрінформ" пише, що можливо, це був останній бій Ф’юрі.

Бій відбувався на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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Зазначається, на великому екрані включили звернення Володимира Кличка, в якому він сказав, що в Україні триває війна і що українці потребують підтримки, і вдячні, що "ви підтримуєте батьків, матерів, дітей України".

Теми: спорт
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