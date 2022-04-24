Тайсон Ф'юрі захистив свій пояс WBC
Неділя, 24 квітня 2022, 03:25
Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Вайта в поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі.
Джерело: Sport.ua, "Укрінформ"
Деталі: Ф’юрі мав невелику перевагу в першій половині бою, а в шостому раунді відправив суперника у нокаут і отримав чисту перемогу.
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Таким чином Ф'юрі захистив свій пояс WBC.
"Укрінформ" пише, що можливо, це був останній бій Ф’юрі.
Бій відбувався на стадіоні Вемблі в Лондоні.
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