Тайсон Фьюри защитил свой пояс WBC
Воскресенье, 24 апреля 2022, 03:25
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в поединке за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Источник: Sport.ua, "Укринформ"
Детали: У Фьюри было небольшое преимущество в первой половине боя, а в шестом раунде отправил соперника в нокаут и одержал чистую победу.
Таким образом, Фьюри защитил свой пояс WBC.
"Укринформ" пишет, что, возможно, это был последний бой Фьюри.
Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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