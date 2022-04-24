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Тайсон Фьюри защитил свой пояс WBC

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 03:25

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в поединке за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Источник: Sport.ua, "Укринформ"

Детали: У Фьюри было небольшое преимущество в первой половине боя, а в шестом раунде отправил соперника в нокаут и одержал чистую победу.

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Таким образом, Фьюри защитил свой пояс WBC.

"Укринформ" пишет, что, возможно, это был последний бой Фьюри.

Бой проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Отмечается, на большом экране включили обращение Владимира Кличко, в котором он сказал, что в Украине идет война и что украинцы нуждаются в поддержке, и благодарны, что "вы поддерживаете отцов, матерей, детей Украины".

Темы: спорт
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