У Бельгії через санкції “застрягли” тисячі авто для ввозу в РФ — зокрема розкішні Lexus і Cadillac

Близько 8 тисяч автомобілів, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac та Mercedes, призначені для переправи в Росію, залишаються в порту Зебрюгге в Бельгії – їх наразі неможливо переправити через "лабіринт санкцій".

Джерело: директор автомобільного терміналу порту Марк Адріансенс у WSJ

Деталі: Автомобілі прибули з Азії у перший тиждень квітня. Їх мали переправити в Росію, але вони потрапили під дію заборони на розкіш, яка забороняє експортувати авто вартістю понад 50 тисяч євро.

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Ймовірно, авто продаватимуться на різних ринках.

Адріансенс сказав, що він не знає, хто купує автомобілі в Росії і кому вони належать.

Також у порту "застрягла" низка інших підсанкційних товарів.

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Як зазначається, місцева влада намагається знайти вихід з ситуації. У Зебрюгге є місце для 10 тисяч автомобілів. Це один із найбільших у Європі портів для переправи транспортних засобів - через Зебрюгге проходить понад два мільйони автомобілів на рік.

Також у порту "застрягла" низка інших підсанкційних товарів.