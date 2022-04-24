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У Бельгії через санкції “застрягли” тисячі авто для ввозу в РФ — зокрема розкішні Lexus і Cadillac

Анастасія КалатурНеділя, 24 квітня 2022, 04:15

Близько 8 тисяч автомобілів, зокрема останні моделі Lexus, Cadillac та Mercedes, призначені для переправи в Росію, залишаються в порту Зебрюгге в Бельгії – їх наразі неможливо переправити через "лабіринт санкцій".

Джерело: директор автомобільного терміналу порту Марк Адріансенс у WSJ

Деталі: Автомобілі прибули з Азії у перший тиждень квітня. Їх мали переправити в Росію, але вони потрапили під дію заборони на розкіш, яка забороняє експортувати авто вартістю понад 50 тисяч євро.

Ймовірно, авто продаватимуться на різних ринках.

Адріансенс сказав, що він не знає, хто купує автомобілі в Росії і кому вони належать.

Також у порту "застрягла" низка інших підсанкційних товарів.

Як зазначається, місцева влада намагається знайти вихід з ситуації. У Зебрюгге є місце для 10 тисяч автомобілів. Це один із найбільших у Європі портів для переправи транспортних засобів -  через Зебрюгге проходить понад два мільйони автомобілів на рік. 

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Також у порту "застрягла" низка інших підсанкційних товарів.

Теми: економіка
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