В Бельгии из-за санкций "застряли" тысячи авто для ввоза в РФ — в том числе роскошные Lexus и Cadillac

Около 8 тысяч автомобилей, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначенные для переправы в Россию, остаются в порту Зебрюгге в Бельгии – их невозможно переправить из-за "лабиринта санкций".

Источник: директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс в WSJ

Детали: Автомобили прибыли из Азии в первую неделю апреля. Их должны были переправить в Россию, но они попали под действие запрета на роскошь, запрещающего экспортировать авто стоимостью более 50 тысяч евро.

Вероятно, авто будут продаваться на разных рынках.

Адриансенс сказал, что он не знает, кто покупает автомобили в России и кому они принадлежат.

Также в порту "застрял" ряд других подсанкционных товаров.

Как отмечается, местные власти пытаются найти выход из ситуации. У Зебрюгге есть место для 10 тысяч автомобилей. Это один из крупнейших в Европе портов для переправы транспортных средств - через Зебрюгге проходит более двух миллионов автомобилей в год.