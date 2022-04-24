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В Бельгии из-за санкций "застряли" тысячи авто для ввоза в РФ — в том числе роскошные Lexus и Cadillac

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 04:15

Около 8 тысяч автомобилей, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначенные для переправы в Россию, остаются в порту Зебрюгге в Бельгии – их невозможно переправить из-за "лабиринта санкций".

Источник: директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс в WSJ

Детали: Автомобили прибыли из Азии в первую неделю апреля. Их должны были переправить в Россию, но они попали под действие запрета на роскошь, запрещающего экспортировать авто стоимостью более 50 тысяч евро.

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Вероятно, авто будут продаваться на разных рынках.

Адриансенс сказал, что он не знает, кто покупает автомобили в России и кому они принадлежат.

Также в порту "застрял" ряд других подсанкционных товаров.

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Как отмечается, местные власти пытаются найти выход из ситуации. У Зебрюгге есть место для 10 тысяч автомобилей. Это один из крупнейших в Европе портов для переправы транспортных средств - через Зебрюгге проходит более двух миллионов автомобилей в год. 

Темы: экономика
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