Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.

Джерело: Reuters

Деталі: У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо:

18 квітня замгенсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що Туреччина є важливим місцем для проведення гуманітарних переговорів між Україною та Росією.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Володимиром Путіним у Москві.

Раніше стало відомо, що Гуттеріш 25 квітня відвідає Москву для зустрічі з Путіним. Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. В той же час речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч з Путіним відбудеться 26 квітня.

28 квітня Гуттеріш зустрінеться із Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН.