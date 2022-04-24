Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.

Джерело: Reuters

Деталі: У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган.

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