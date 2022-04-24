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Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну

Анастасія КалатурНеділя, 24 квітня 2022, 05:16

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.

Джерело: Reuters

Деталі:  У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо:

  • 18 квітня замгенсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що Туреччина є важливим місцем для проведення гуманітарних переговорів між Україною та Росією.
  • Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Володимиром Путіним у Москві.
  • Раніше стало відомо, що  Гуттеріш 25 квітня відвідає Москву для зустрічі з  Путіним. Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. В той же час речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч з Путіним відбудеться 26 квітня.
  • 28 квітня Гуттеріш зустрінеться із Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН.

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