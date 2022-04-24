Генсек ООН відвідає Туреччину перед візитом в РФ та Україну
Неділя, 24 квітня 2022, 05:16
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину перед візитом до Росії та України.
Джерело: Reuters
Деталі: У понеділок Гутерріш відвідає столицю Туреччини Анкару, де його прийме президент Реджеп Таїп Ердоган.
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Нагадаємо:
- 18 квітня замгенсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що Туреччина є важливим місцем для проведення гуманітарних переговорів між Україною та Росією.
- Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН направив запит до постійних представництв України та РФ при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та президентом Володимиром Путіним у Москві.
- Раніше стало відомо, що Гуттеріш 25 квітня відвідає Москву для зустрічі з Путіним. Гутерріш також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. В той же час речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч з Путіним відбудеться 26 квітня.
- 28 квітня Гуттеріш зустрінеться із Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН.