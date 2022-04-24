Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в РФ и Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину.

Источник: Reuters

Детали: В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции Анкару, где его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним:

18 апреля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Турция является важным местом для проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве.

Гуттереш 25 апреля посетит Москву для встречи с Путиным. Гутерриш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Путиным состоится 26 апреля.

28 апреля Гуттериш встретится с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН.