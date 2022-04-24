Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в РФ и Украину
Воскресенье, 24 апреля 2022, 05:16
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину.
Источник: Reuters
Детали: В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции Анкару, где его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним:
- 18 апреля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Турция является важным местом для проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.
- Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве.
- Гуттереш 25 апреля посетит Москву для встречи с Путиным. Гутерриш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Путиным состоится 26 апреля.
- 28 апреля Гуттериш встретится с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН.
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