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Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в РФ и Украину

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 05:16

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину.

Источник: Reuters

Детали:  В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции Анкару, где его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Напомним:

  • 18 апреля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Турция является важным местом для проведения гуманитарных переговоров между Украиной и Россией.
  • Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН направил запрос в постоянные представительства Украины и РФ при ООН с просьбой о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и президентом Владимиром Путиным в Москве.
  • Гуттереш 25 апреля посетит Москву для встречи с Путиным. Гутерриш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Путиным состоится 26 апреля.
  • 28 апреля Гуттериш встретится с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН.

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