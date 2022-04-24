Генсек ООН посетит Турцию перед визитом в РФ и Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию перед визитом в Россию и Украину.

Источник: Reuters

Детали: В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции Анкару, где его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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