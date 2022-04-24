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ЗМІ: Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ

Анастасія КалатурНеділя, 24 квітня 2022, 06:25

У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років.

Джерело: джерела в британському парламенті Telegraph

Деталі: Як зазначається, мова іде про шахту Вудхаус у графстві Камбрія. Передбачається, що міністр житлового будівництва – Майкл Гоув -  підтримає плани відкрити шахту.

Шахта Woodhouse отримала добро від місцевих радників ще у жовтні 2020 року, але за півроку  міністри розпочали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату Cop26.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив у листопаді на саміті у Глазго, що він "не підтримує збільшення кількості вугілля", але утримався від прямої опозиції.

Джерела в Вайтголлі заявили, що вторгнення Росії до України об'єднало уряд на користь цих планів.

Гоув має час до 7 липня, щоб ухвалити остаточне рішення, але джерела кажуть, що воно може бути ухвалене набагато раніше — можливо, вже в середині травня.

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Шахта вироблятиме кокс, важливий компонент сталеливарного виробництва, яке не спалюватиметься на електростанціях. Британія імпортувала 40% свого коксу з Росії до вторгнення в Україну.

По дозвіл на видобуток вугілля звернулася гірничодобувна компанія West Cumbria.

Теми: РосіяРосія
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