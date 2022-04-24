Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту на фоне энергетической блокады РФ

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 06:25

В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет.

Источник: источники в британском парламенте Telegraph

Детали: Как говорится, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства – Майкл Гоув – поддержит планы открыть шахту.

Реклама:

Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата Cop26.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в ноябре на саммите в Глазго, что "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямой оппозиции.

Источники в Уайтхолле заявили, что вторжение России в Украину объединило правительство в пользу этих планов.

ВИДЕО ДНЯ

У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.

Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях. Великобритания импортировала 40% своего кокса из России до вторжения в Украину.

За разрешением на добычу угля обратилась горнодобывающая компания West Cumbria.

Темы: РосcияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Премьер Литвы прогнозирует споры о том, как заставить РФ заплатить за войну в Украине
В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению
Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: