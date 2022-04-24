СМИ: Британия готова впервые за 30 лет открыть угольную шахту на фоне энергетической блокады РФ
В Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет.
Источник: источники в британском парламенте Telegraph
Детали: Как говорится, речь идет о шахте Вудхаус в графстве Камбрия. Предполагается, что министр жилищного строительства – Майкл Гоув – поддержит планы открыть шахту.
Шахта Woodhouse получила добро от местных советников еще в октябре 2020 года, но через полгода министры начали расследование после протеста активистов накануне конференции по изменению климата Cop26.
Премьер Британии Борис Джонсон заявил в ноябре на саммите в Глазго, что "не поддерживает увеличение количества угля", но воздержался от прямой оппозиции.
Источники в Уайтхолле заявили, что вторжение России в Украину объединило правительство в пользу этих планов.
У Гоува есть время до 7 июля, чтобы принять окончательное решение, но источники говорят, что оно может быть принято гораздо раньше — возможно, уже в середине мая.
Шахта будет производить кокс, важный компонент сталелитейного производства, не сжигаемый на электростанциях. Великобритания импортировала 40% своего кокса из России до вторжения в Украину.
За разрешением на добычу угля обратилась горнодобывающая компания West Cumbria.