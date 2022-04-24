Армія РФ вночі завдала удару по Дніпропетровщині – є загиблий  

Російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, поцілили у залізничну інфраструктуру та у промисловий об'єкт, загинула людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Пряма мова: "У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі.

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Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.

Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові та одна вантажна автівки. Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило".