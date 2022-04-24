Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области – есть погибший

Российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб человек.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе.

Реклама:

Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.

Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не зацепило".