Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области – есть погибший

Елена РощинаВоскресенье, 24 апреля 2022, 08:45
Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области – есть погибший
Последствие удара по Днепропетровщине, фото Валентина Резниченко

Российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб человек.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. 

Реклама:

Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.

Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не зацепило".

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: