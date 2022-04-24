Армия РФ ночью нанесла удар по Днепропетровской области – есть погибший
Воскресенье, 24 апреля 2022, 08:45
Российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб человек.
Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко
Прямая речь: "У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе.
Реклама:
Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.
Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.
Две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание. Людей не зацепило".
ВИДЕО ДНЯ