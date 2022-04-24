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У Франції почався другий тур президентських виборів

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 09:44

У Франції починається голосування у другому турі президентських виборів, в якому за найвищу посаду в країні змагаються чинний президент Еммануель Макрон та лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ.

Виборчі дільниці на материковій частині країни відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 19:00 або 20:00 залежно від міста. Участь у голосуванні можуть взяти 48,7 млн громадян.

У заморських територіях голосування почалося ще раніше, з 23 квітня. 

Нагадаємо, у першому турі Еммануель Макрон набрав найбільше голосів, але і Ле Пен отримала кращий результат, ніж у першому турі 2017 року. 

За результатами останніх соцопитувань, Еммануель Макрон має шанси перемогти у другому турі із суттєвим відривом. 

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