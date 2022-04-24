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Во Франции начался второй тур президентских выборов

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 09:44

Во Франции начинается голосование во втором туре президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ.

Избирательные участки на материковой части страны открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

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На заморских территориях голосование началось еще раньше, с 23 апреля.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

По результатам последних соцопросов, у Эммануэля Макрона есть шансы победить во втором туре с существенным отрывом.

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Темы: ФранциявиборыпрезидентМакрон
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