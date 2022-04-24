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Окупанти на війні втратили 873 танки та майже 200 безпілотників – Генштаб

Роман ПетренкоНеділя, 24 квітня 2022, 10:06
Окупанти на війні втратили 873 танки та майже 200 безпілотників – Генштаб
фото ілюстративне

Російські війська на війні в Україні втратили вже 873 танки, 2238 броньованих машин та 191 БПЛА.

Джерело: звіт Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно:

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  • особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 873 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2238 од,
  • артилерійських систем – 408 од,
  • РСЗВ - 147 од,
  • засоби ППО - 69 од,
  • літаків – 179 од,
  • гелікоптерів – 154 од,
  • автомобільної техніки - 1557 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.
  • Спеціальна техніка - 28.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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