Окупанти на війні втратили 873 танки та майже 200 безпілотників – Генштаб
Неділя, 24 квітня 2022, 10:06
Російські війська на війні в Україні втратили вже 873 танки, 2238 броньованих машин та 191 БПЛА.
Джерело: звіт Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно:
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- особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 873 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2238 од,
- артилерійських систем – 408 од,
- РСЗВ - 147 од,
- засоби ППО - 69 од,
- літаків – 179 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1557 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.
- Спеціальна техніка - 28.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.