Окупанти на війні втратили 873 танки та майже 200 безпілотників – Генштаб

Російські війська на війні в Україні втратили вже 873 танки, 2238 броньованих машин та 191 БПЛА.

Джерело: звіт Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно:

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особового складу – близько 21800 осіб ліквідовано,

танків ‒ 873 од,

бойових броньованих машин ‒ 2238 од,

артилерійських систем – 408 од,

РСЗВ - 147 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків – 179 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1557 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191.

Спеціальна техніка - 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.