Оккупанты на войне потеряли 873 танка и почти 200 беспилотников - Генштаб
Воскресенье, 24 апреля 2022, 10:06
Российские войска на войне в Украине потеряли уже 873 танка, 2238 бронированных машин и 191 БПЛА.
Источник: отчет Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно:
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- личного состава – около 21800 человек ликвидировано,
- танков ‒ 873 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2238 ед,
- артиллерийских систем – 408 ед,
- РСЗО - 147 ед,
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 179 ед,
- вертолетов – 154 ед,
- автомобильной техники - 1557 ед,
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
- Специальная техника – 28.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.