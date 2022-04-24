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Оккупанты на войне потеряли 873 танка и почти 200 беспилотников - Генштаб

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 10:06
Оккупанты на войне потеряли 873 танка и почти 200 беспилотников - Генштаб
фото иллюстративное

Российские войска на войне в Украине потеряли уже 873 танка, 2238 бронированных машин и 191 БПЛА.

Источник: отчет Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно:

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  • личного состава – около 21800 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 873 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2238 ед,
  • артиллерийских систем – 408 ед,
  • РСЗО - 147 ед,
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 179 ед,
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники - 1557 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
  • Специальная техника – 28.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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