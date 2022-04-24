"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 24 квітня.

Джерело: сайт залізничників

Деталі: Згадно з розкладом, на неділю заплановано 7 рейсів, зокрема з Харкова, Запоріжжя й Одеси.

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УЗ попереджає, що час відправлення може змінюватись.

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

ВІДЕО ДНЯ

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород