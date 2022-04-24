"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня
Неділя, 24 квітня 2022, 10:40
"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 24 квітня.
Джерело: сайт залізничників
Деталі: Згадно з розкладом, на неділю заплановано 7 рейсів, зокрема з Харкова, Запоріжжя й Одеси.
УЗ попереджає, що час відправлення може змінюватись.
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
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23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород