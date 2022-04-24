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"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 10:40
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля
иллюстративное фото "Укрзализныци"

"Укрзализныця" обнародовала расписание дополнительных эвакуационных рейсов на 24 апреля.

Источник: сайт железнодорожников

Детали: Согласно расписанию, на воскресенье запланировано 7 рейсов, в том числе из Харькова, Запорожья и Одессы.

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УЗ предупреждает, что время отправки может меняться.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

ВИДЕО ДНЯ

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

 

Темы: эвакуацияУкрзализныця
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