"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля
Воскресенье, 24 апреля 2022, 10:40
"Укрзализныця" обнародовала расписание дополнительных эвакуационных рейсов на 24 апреля.
Источник: сайт железнодорожников
Детали: Согласно расписанию, на воскресенье запланировано 7 рейсов, в том числе из Харькова, Запорожья и Одессы.
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УЗ предупреждает, что время отправки может меняться.
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
ВИДЕО ДНЯ
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород