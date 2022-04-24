Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українським туроператорам хочуть заборонити роботу в Росії й Білорусі

Неділя, 24 квітня 2022, 10:57

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Джерело: Мар'яна Олеськів в  інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі ДАРТ разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку".

Деталі: Олеськів зазначила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із РФ. 

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі", – наголосила глава Держтуризму.

Олеськів заявила, що не знає, скільки має минути часу та вирости поколінь, щоб українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяБілорусьтуризм
Головне сьогодні

Путін і ФСБ десь знайшли "неонацистів, які готували вбивство" пропагандиста Соловйова

Геть російське: у Києві хочуть перейменувати майже 3 сотні вулиць і прибрати 60 пам’ятників

Байден оголосив кандидатуру на посла США в Україні

ППО знищила російський літак Су-34 на Харківщині

Спікер парламенту: На трьох нардепів готувалися замахи

У Москві пройде репетиція "параду" без військової техніки

Усі новини...
війна
Великоднього ранку окупанти забрали життя двох дітей на Донеччині - глава ОВА
"Азов" у Великдень звернувся до всього світу
Глава УГКЦ Святослав: Не ми цю війну розв’язали, але ми маємо обов’язок їх зупинити
Останні новини
17:20
У Зеленського пояснили, як перетворити заморожені активи Росії в компенсації для України
17:12
Росія висилає 40 співробітників дипмісій Німеччини
17:00
"Ковальська" розглядає переїзд частини потужностей на захід України
16:58
Вахтанг Кіпіані: Пам'ятник Пушкіну – такий же колоніальний символ, як і танк Т-34
16:57
У Маріуполі орудує "міліція ДНР", колишніх міліціонерів кличуть у відділки
16:57
У Києві зареєструвались 26 тисяч переселенців
16:55
СБУ відповіла пропаганді РФ: Не маємо планів убивати Соловйова, сам захлинеться
16:47
Фінляндія і Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО вже у травні – ЗМІ
16:47
Росія зосередила у Бєлгородській області додаткові підрозділи військ – МОУ
16:45
Нова пошта відновлює роботу в Бучі та Ірпені, у травні відкриє всі відділення Київщини
Усі новини...