Українським туроператорам хочуть заборонити роботу в Росії й Білорусі

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Джерело: Мар'яна Олеськів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі ДАРТ разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку".

Реклама:

Деталі: Олеськів зазначила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із РФ.

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі", – наголосила глава Держтуризму.

Олеськів заявила, що не знає, скільки має минути часу та вирости поколінь, щоб українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

ВІДЕО ДНЯ

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала вона.