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Українським туроператорам хочуть заборонити роботу в Росії й Білорусі

Неділя, 24 квітня 2022, 10:57

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Джерело: Мар'яна Олеськів в  інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі ДАРТ разом із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі. Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку".

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Деталі: Олеськів зазначила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із РФ. 

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі", – наголосила глава Держтуризму.

Олеськів заявила, що не знає, скільки має минути часу та вирости поколінь, щоб українці могли говорити про співпрацю з росіянами.

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"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала вона.

Теми: війнаРосіяБілорусьтуризм
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