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Украинским туроператорам хотят запретить работу в России и Беларуси

Воскресенье, 24 апреля 2022, 10:57

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив выступает за законодательно запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в РФ и Беларуси.

Источник: Марьяна Олеськив в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В настоящее время ГАРТ вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, которые сотрудничают с россиянами или имеют конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка".

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Детали:  Олеськив отметила, что с моральной точки зрения украинцам вообще не приемлемо после этой войны вести любой бизнес с РФ. 

"Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в России и Беларуси", – подчеркнула глава Гостуризма.

Олеськив заявила, что не знает, сколько должно пройти времени и вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о сотрудничестве с россиянами.

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"Относительно Беларуси, которая вроде бы с нами не воюет, но с ее территории обстреливают наши города и села – пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве речи быть не может", – добавила она.

Темы: войнаРосcияБеларусьтуризм
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