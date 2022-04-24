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Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери - ЗМІ

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 10:57
ілюстративне фото М113

Губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Згідно з офіційною інформацією, американський штат відправить в Україну на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка "не розголошується".

Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

Пряма мова Джастіса: "Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту батьківщини від агресії".

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Теми: війнаСША
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