Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры - СМИ

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается".

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

Прямая речь Джастиса: "Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии".