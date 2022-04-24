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Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры - СМИ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 10:57
иллюстративный фото М113

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Согласно официальной информации, американский штат отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое "не разглашается".

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия.

Прямая речь Джастиса: "Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии".

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Темы: войнаСША
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