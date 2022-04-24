Великоднього ранку окупанти забрали життя двох дітей на Донеччині - глава ОВА
В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.
За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей".
Деталі: Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.
Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.
Пряма мова: "Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним – вижити".