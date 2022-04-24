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Великоднього ранку окупанти забрали життя двох дітей на Донеччині - глава ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 12:05
Великоднього ранку окупанти забрали життя двох дітей на Донеччині - глава ОВА

В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.

За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей".

Деталі: Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян.

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Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.

Пряма мова: "Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним – вижити".

Теми: Донецька областьвійна
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