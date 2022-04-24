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В Пасхальное утро оккупанты отняли жизни двух детей в Донецкой области - глава ОВА

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 12:05
В Пасхальное утро оккупанты отняли жизни двух детей в Донецкой области - глава ОВА

В Очеретинской общине Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли девочки 5 и 14 лет.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Жизнь двоих детей из Очеретинской общины забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

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За преступления, совершаемые оккупантами на нашей земле, им не будет прощения - ни от Бога, ни от людей".

Детали: Кириленко обратился к землякам, которые недооценивают бесчеловечную жестокость россиян. Он еще раз призвал их эвакуироваться из прифронтовой зоны, беречь жизнь - свою и своих детей.

Прямая речь: "Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить".

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Темы: Донецкая областьвойна
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