Швейцарія відхилила запит Німеччини на реекспорт боєприпасів до України - ЗМІ

Швейцарія відхилила два запити Німеччини на реекспорт до України боєприпасів швейцарського виробництва.

Як повідомляє Reuters, про це стало відомо журналістам швейцарської SonntagsZeitung, пише "Європейська правда".

Наскільки відомо, швейцарські боєприпаси використовуються для німецьких БМП Marder, які Україна сподівається отримати.

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Видання з посиланням на речника швейцарського секретаріату з економічних справ (SECO) повідомляє, що Німеччина надсилала два запити на дозвіл передати Україні боєприпаси, які придбала у Швейцарії. Відповідь на обидва виявилась негативною, з посиланням на те, що Швейцарія є нейтральною країною і критерії, прописані для прийняття таких рішень, зокрема обмеження на постачання зброї у зони конфлікту, не дозволяють схвалити запит.

Воднчоас, Швейцарія відступила від своєї традиційної нейтральності, приєднавшись до санкцій ЄС проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Минулого місяця країна відхилила схожий запит Польщі.