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Швейцария отклонила запрос Германии на реэкспорт боеприпасов в Украину - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 12:25

Швейцария отклонила два запроса Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов швейцарского производства.

Как сообщает Reuters, об этом стало известно журналистам швейцарской Sonntags Zeitung, пишет "Европейская правда".

Насколько известно, швейцарские боеприпасы используются для немецких БМП Marder, которые Украина надеется получить.

Издание со ссылкой на спикера швейцарского секретариата по экономическим делам (SECO) сообщает, что Германия посылала два запроса на разрешение передать Украине боеприпасы, приобретенные у Швейцарии.

Ответ на оба оказался отрицательным, со ссылкой на то, что Швейцария является нейтральной страной и критерии, прописанные для принятия таких решений, в частности, ограничения на поставку оружия в зоны конфликта, не позволяют одобрить запрос.

В то же время, Швейцария отступила от своей традиционной нейтральности, присоединившись к санкциям ЕС против России за полномасштабное вторжение в Украину.

В прошлом месяце страна отклонила похожий запрос Польши.

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Темы: ШвейцарияГерманияУкраинаоружие
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