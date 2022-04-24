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Полярники з "Вернадського" звернулись до України: Триматимемо прапор над Антарктикою

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 13:11

Команда 27-ї Української антарктичної експедиції, яка почала зимівлю на станції "Академік Вернадський", записала відеозвернення до всієї України.

Джерело: FB-сторінка станції

Дослівно: "Сьогодні для багатьох українців велике свято – Великдень. Але водночас сьогодні рівно 2 місяці від того жахливого дня, коли ворог почав віроломний наступ на нашу Україну. Вже 2 місяці триває страшна війна. Вбито тисячі українців, сотні дітей.  Десятки тисяч поранених та мільйони скалічених доль. Зруйновано міста та понівечена пам'ять. Але як би ворог не намагався нас знищити, ми стоїмо, бо українці – незламні і непереможні".

Деталі: Полярники подякували захисникам України та всім, хто самовіддано їм допомагає в цій сміливій справі.

"Ви – наші герої! Дякуємо, що завдяки вам ми можемо і надалі працювати тут – на південному континенті – для своєї землі, проводити важливі для усього світу наукові дослідження і примножувати славу України. Ми з честю та гордістю триматимемо наш синьо-жовтий стяг над антарктичною землею", – наголосила 27-ма УАЕ.

Зимівники також висловили впевненість, що ворогу не вдасться зламати українців, "бо де б ми не були, разом – ми величезна сила".

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