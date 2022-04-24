Полярники из "Вернадского" обратились к Украине: Будем держать флаг над Антарктикой

Команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, начавшая зимовку на станции "Академик Вернадский", записала видеообращение ко всей Украине.

Источник: FB-страница станции

Дословно: "Сегодня для многих украинцев большой праздник – Пасха. Но в то же время сегодня ровно 2 месяца с того ужасного дня, когда враг начал вероломное наступление на нашу Украину. Уже 2 месяца идет страшная война. Убиты тысячи украинцев, сотни детей. Десятки тысяч раненых и миллионы искалеченных судеб. Разрушены города и изуродованная память. Но как бы враг не пытался нас уничтожить, мы стоим, потому что украинцы – несгибаемые и непобедимые".

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Детали: Полярники поблагодарили защитников Украины и всех, кто самоотверженно им помогает в этом смелом деле.

"Вы – наши герои! Спасибо, что благодаря вам мы можем и дальше работать здесь – на южном континенте – для своей земли, проводить важные для всего мира научные исследования и приумножать славу Украины. Мы с честью и гордостью будем держать наш сине-желтый флаг над антарктической землей", - подчеркнула 27 УАЭ.

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Зимовщики также выразили уверенность, что врагу не удастся сломать украинцев, "потому что где бы мы ни были, вместе – мы огромная сила".