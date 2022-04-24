Росіяни зруйнували 7 православних храмів лише на Луганщині

Лише в Луганській області росіяни зруйнували щонайменше сім православних храмів від початку війни.

Джерело: глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

Частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини.

Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному".

Деталі: Також, за словами, Гайдая пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній, у Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм.

Також у війні в Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.