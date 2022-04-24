Россияне разрушили 7 православных храмов только в Луганской области
Воскресенье, 24 апреля 2022, 13:08
Только в Луганской области россияне разрушили по меньшей мере семь православных храмов с начала войны.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
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Частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.
Артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном".
Детали: Также, по словам, Гайдая получил повреждение храм Свято-Михайловского прихода в Попасной, в Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм.
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Также в войне в Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.