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Россияне разрушили 7 православных храмов только в Луганской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 13:08
Россияне разрушили 7 православных храмов только в Луганской области

Только в Луганской области россияне разрушили по меньшей мере семь православных храмов с начала войны.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

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Частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в ​​Рубежном".

Детали: Также, по словам, Гайдая получил повреждение храм Свято-Михайловского прихода в Попасной, в Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм.

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Также в войне в Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Темы: Луганская областьцерковьвойнаРосcия
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