Литва закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кіріла
Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха Російської православної церкви Кіріла, який підтримує війну в Україні.
Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на портал Delfi.
"Так. Є така пропозиція, тільки поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", – сказав міністр.
Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.
"Дискусії та консультації відбуваються, я знаю про це (...)", – сказав він.
Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.
Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кірілом, який підтримав війну Росії проти України.