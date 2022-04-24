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Литва закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кіріла

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 13:31

Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха Російської православної церкви Кіріла, який підтримує війну в Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на портал  Delfi.

"Так. Є така пропозиція, тільки поки що проходять дискусії для досягнення взаємної угоди, тому остаточної відповіді поки немає, чи це буде введено", – сказав міністр.

Він зазначив, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

"Дискусії та консультації відбуваються, я знаю про це (...)", – сказав він.

Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона під керівництвом Московського патріархату.

Нагадаємо, Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, яка планувалась у червні, з патріархом Російської православної церкви Кірілом, який підтримав війну Росії проти України.

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Теми: Литвасанкції
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