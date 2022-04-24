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Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 13:31

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении патриарха Российской православной церкви Кирилла, поддерживающего войну в Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Да. Есть такое предложение, только пока проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

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Он отметил, что власти Литвы принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Литовская православная церковь – одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

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Напомним, Ватикан решил отменить встречу Папы Римского Франциска, которая планировалась в июне, с патриархом Российской православной церкви Кириллом, поддержавшим войну России против Украины.

Темы: Литвасанкции
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