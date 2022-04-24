Луганщина: на Великдень вдалося евакуювати 16 жителів Попасної

Із Попасної на Луганщині в неділю евакуювали 16 мирних жителів.

Джерело: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу.

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Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки.

За словами Гайдая, бажаючих врятуватись від "руського миру" було й більше, за ними відправили автомобілі, однак окупанти почали обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.