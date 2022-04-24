Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: на Великдень вдалося евакуювати 16 жителів Попасної

Неділя, 24 квітня 2022, 13:40
фото з Telegram Гайдая

Із Попасної на Луганщині в неділю евакуювали 16 мирних жителів.

Джерело: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу.

Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки.

За словами Гайдая, бажаючих врятуватись від "руського миру" було й більше, за ними відправили автомобілі, однак окупанти почали обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

фотоПридністров'я: у будівлі "держбезпеки" у Тирасполі прогриміли вибухи - росЗМІ

З російського полону звільнили українського пілота

СБУ відповіла пропаганді РФ: Не маємо планів убивати Соловйова, сам захлинеться

Ракетні удари по Вінниччині: 5 загиблих, багато поранених

Путін і ФСБ десь знайшли "неонацистів, які готували вбивство" пропагандиста Соловйова

Геть російське: у Києві хочуть перейменувати майже 3 сотні вулиць і прибрати 60 пам’ятників

Усі новини...
Луганська область
Росіяни зруйнували 7 православних храмів лише на Луганщині
Росіяни обстріляли Луганщину: 8 загиблих
Російські окупанти готуються атакувати Сєвєродонецьк – зведення Генштабу
Останні новини
20:03
"Нема кого збирати в кульки": у Кремінній окупанти і колаборанти вибухнули в мерії
19:59
Німецька компанія подала запит до уряду на постачання Україні танків Leopard - ЗМІ
19:50
фотоУкрпошта анонсувала нову марку
19:45
Генсек ООН перед поїздкою до Путіна завітав до Ердогана
19:40
Росіяни намагалися обстріляти Одещину ракетами, спрацювала ППО
19:31
Російський "Совкомфлот" не зможе погасити платіж за євробондами через санкції
19:11
фотоПридністров'я: у будівлі "держбезпеки" у Тирасполі прогриміли вибухи - росЗМІ
19:07
Окупанти змушують мешканців селища на Херсонщині виїхати – зведення Генштабу
19:03
Apple почала видаляти застарілі додатки з App Store – ЗМІ
19:00
Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів часів СРСР на $165 млн
Усі новини...