Луганщина: на Великдень вдалося евакуювати 16 жителів Попасної
Неділя, 24 квітня 2022, 13:40
Із Попасної на Луганщині в неділю евакуювали 16 мирних жителів.
Джерело: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай
Деталі: Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу.
Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки.
За словами Гайдая, бажаючих врятуватись від "руського миру" було й більше, за ними відправили автомобілі, однак окупанти почали обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.
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