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Луганщина: на Пасху удалось эвакуировать 16 жителей Попасной

Воскресенье, 24 апреля 2022, 13:40
Луганщина: на Пасху удалось эвакуировать 16 жителей Попасной
фото из Telegram Гайдая

Из Попасной Луганской области в воскресенье эвакуировали 16 мирных жителей.

Источник: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай

Детали: Люди выехали на автобусе, которым утром в общину была завезена гуманитарная помощь.

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Среди эвакуированных травмированный мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки.

По словам Гайдая, желающих спастись от "русского мира" было и больше, за ними отправили автомобили, однако оккупанты начали обстрелы. Один автомобиль иссечен обломками снаряда.

Темы: Луганская областьвойна
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