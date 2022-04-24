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Лукашенко, который помогает бомбить Украину, призвал соседей "жить дружно"

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 13:52
Лукашенко, который помогает бомбить Украину, призвал соседей жить дружно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который разрешает с территории своей страны запускать российские ракеты по Украине, призвал соседние страны "жить дружно".

Источник: Лукашенко в Пасхальном обращении

Прямая речь Лукашенко: "Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально...

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Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками.

Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в заможном мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас".

Справка: Лукашенко с первой минуты принимает участие в войне. Из Беларуси наступали русские военные и танки, каждую ночь оттуда улетают ракеты.

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Также Лукашенко неоднократно призывал Зеленского сдаться, а также хотел участвовать в "переговорах" между Украиной и Россией.

Напомним: За участие в войне в Украине белорусам предлагают з/п в $1000-1500 в месяц, а также льготы на обучение в вузах РФ, сообщает разведка.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаРосcия
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