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Прем’єр Болгарії відвідає Київ

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 14:16

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков наступного тижня здійснить візит до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

"Ми очікуємо виїхати до Києва в середу, поїздки туди особливі, тому що триває війна. Ми поїдемо до Польщі, а звідти я не скажу яким саме маршрутом, але буде особлива підготовка, щоб їхати вночі і дістатися до столиці" - сказав Петков.

"По-перше, ми передамо шоломи та жилети, які обіцяли від Ради міністрів. Багато чи мало – це допомога. По-друге, коаліція має разом підтримати Україну. Бути там – це символ. Не випадково інші лідери це зробили, бо одна справа писати у фейсбуці, інша справа проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними" - заявив болгарський прем'єр.

Також він планує обговорити реальні потреби українців, щоб вирішити, що може дати Болгарія.

 "Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але як у прем’єр-міністра моїм першим завданням є зробити так, щоб ця коаліція вийшла на спільну позицію", – сказав Петков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер звернувся до Болгарії з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу Україні, щоб допомогти побороти вторгнення Росії.

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Теми: БолгаріяКиїввійна
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