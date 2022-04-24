Прем’єр Болгарії відвідає Київ

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков наступного тижня здійснить візит до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

"Ми очікуємо виїхати до Києва в середу, поїздки туди особливі, тому що триває війна. Ми поїдемо до Польщі, а звідти я не скажу яким саме маршрутом, але буде особлива підготовка, щоб їхати вночі і дістатися до столиці" - сказав Петков.

"По-перше, ми передамо шоломи та жилети, які обіцяли від Ради міністрів. Багато чи мало – це допомога. По-друге, коаліція має разом підтримати Україну. Бути там – це символ. Не випадково інші лідери це зробили, бо одна справа писати у фейсбуці, інша справа проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними" - заявив болгарський прем'єр.

Також він планує обговорити реальні потреби українців, щоб вирішити, що може дати Болгарія.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але як у прем’єр-міністра моїм першим завданням є зробити так, щоб ця коаліція вийшла на спільну позицію", – сказав Петков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер звернувся до Болгарії з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу Україні, щоб допомогти побороти вторгнення Росії.