Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Болгарії відвідає Київ

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 14:16

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков наступного тижня здійснить візит до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

"Ми очікуємо виїхати до Києва в середу, поїздки туди особливі, тому що триває війна. Ми поїдемо до Польщі, а звідти я не скажу яким саме маршрутом, але буде особлива підготовка, щоб їхати вночі і дістатися до столиці" - сказав Петков.

Реклама:

"По-перше, ми передамо шоломи та жилети, які обіцяли від Ради міністрів. Багато чи мало – це допомога. По-друге, коаліція має разом підтримати Україну. Бути там – це символ. Не випадково інші лідери це зробили, бо одна справа писати у фейсбуці, інша справа проїхати через військову територію, дістатися до Києва і показати українській владі, що ми з ними" - заявив болгарський прем'єр.

Також він планує обговорити реальні потреби українців, щоб вирішити, що може дати Болгарія.

 "Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але як у прем’єр-міністра моїм першим завданням є зробити так, щоб ця коаліція вийшла на спільну позицію", – сказав Петков.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер звернувся до Болгарії з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу Україні, щоб допомогти побороти вторгнення Росії.

Теми: БолгаріяКиїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: