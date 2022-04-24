Премьер Болгарии посетит Киев

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на следующей неделе совершит визит в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство BGNES.

"Мы ожидаем уехать в Киев в среду, поездки туда особенные, потому что идет война. Мы поедем в Польшу, а оттуда я не скажу по какому маршруту, но будет особая подготовка, чтобы ехать ночью и добраться до столицы" - сказал Петков.

"Во-первых, мы передадим шлемы и жилеты, обещанные от Совета министров. Много или мало – это помощь. Во-вторых, коалиция должна вместе поддержать Украину. Быть там – это символ. Не случайно другие лидеры это сделали, потому что одно дело писать в фейсбуке, другое дело проехать через военную территорию, добраться до Киева и показать украинским властям, что мы с ними", - заявил болгарский премьер.

Также он намерен обсудить реальные потребности украинцев, чтобы решить, что может дать Болгария.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но как у премьер-министра моей первой задачей является сделать так, чтобы эта коалиция вышла на общую позицию", – сказал Петков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг обратился в Болгарию с просьбой предоставить крайне необходимую военную помощь Украине, чтобы помочь побороть вторжение России.