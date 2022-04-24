Політик керівної партії Німеччини поставив під сумнів масштаб воєнних злочинів РФ в Україні

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель викликав резонанс постом про Україну у своєму блозі, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Der Westen.

Його допис під назвою "Досить, пане Мельник" є спробою звести рахунки з українським послом і ставить під сумнів поточну політику Заходу щодо України та Росії. Деякі уривки зараз викликали резонанс.

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Колишній мер Дюссельдорфа сумнівається, що це справді "війна на знищення", яку Росія веде в Україні, "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Чи можна вірити "риториці жертви війни, тобто України?", запитує 58-річний політик.

Хоча понад п’ять мільйонів мирних жителів вже втекли з України, колишній мер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування в окремих частинах країни настільки масштабні: "Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?".

Також, на думку Гайзеля, 410 вбитих мирних жителів Бучі – недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидм.

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"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабіярі, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - зазначає політик.

Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував Гайзеля: "Спочатку Шредер, потім Швезіг, тепер Гейзель. На мою думку, неможливо, щоб провідний політик СДПН, як колишній мер Дюссельдорфа, так коментував би загарбницьку війну Росії проти України".

Нагадаємо, низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України до капітуляції.